Екатеринбург, 17 декабря 2021, 07:37 — REGNUM В Свердловской области ожидаются сильные снегопады. Такой прогноз дают синоптики.

Снегопад
Снегопад
Pixabay.com

Главный синоптик региона Галина Шепоренко отмечает, что на юге области сейчас недобор осадков. Но скоро ситуация изменится, пишет Е1.ru. В ближайшую неделю погоду будет определять обширный циклон, наступающий на европейскую территорию России.

Особенно интенсивными снегопады будут 21−22 декабря, считает Шепоренко. Как сообщало ИА REGNUM, в последние две недели в регионе отмечался гололёд. После оттепели резко похолодало и осадков в виде снега почти не было.