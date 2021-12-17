Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидаются сильные снегопады. Такой прогноз дают синоптики.

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Главный синоптик региона Галина Шепоренко отмечает, что на юге области сейчас недобор осадков. Но скоро ситуация изменится, пишет Е1.ru. В ближайшую неделю погоду будет определять обширный циклон, наступающий на европейскую территорию России.

Особенно интенсивными снегопады будут 21−22 декабря, считает Шепоренко. Как сообщало ИА REGNUM, в последние две недели в регионе отмечался гололёд. После оттепели резко похолодало и осадков в виде снега почти не было.