Вашингтон, , 07:34 — REGNUM В сети появилась информация о характеристиках будущего планшетного компьютера Samsung's Galaxy Tab S8 Ultra. Об этом 17 декабря сообщает портал Screen Rant.

Samsung (сс) David Berkowitz

Инсайдеры сообщили, что новый «планшет» Samsung будет оборудован дисплеем WQXGA AMOLED с диагональю 14,6 дюймов и частотой обновления экрана 120 Гц. Отмечается, что толщина Galaxy Tab S8 Ultra составит 6,3 мм, и устройство получит поддержку стилуса S Pen.

Кроме того, по новой информации, портативный компьютер получит процессор Snapdragon 8 Gen 1, а его топ-версия будет оборудована 16 гигабайтами оперативной памяти, накопителем ёмкостью 512 гигабайт и аккумулятором на 11,2 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Планшет также будет поддерживать технологию 5G.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Samsung прекратит производство смартфонов линейки Galaxy Note. Ожидается, что производство Galaxy Note 20 будет остановлено к концу 2021 года.

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