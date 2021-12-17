Хабаровск, 17 декабря, 2021, 07:33 — ИА Регнум. На территории Хабаровского судостроительного завода откроют предприятие по выпуску современных домокомплектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Инвестору — компании «Сахалин-Инжиниринг» — выделят на заводе земельный участок в 15 тыс. квадратных метров в аренду с правом последующего выкупа. Также инвестор получит складское помещение с возможностью подключения всех инженерных коммуникаций.

«Из 77 га заводской территории судостроители используют не более 40 га. Отдавая часть в аренду, завод сэкономит на обслуживании тепловых и электрических сетей, на охране», — пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

По словам главы Хабаровского края, сахалинцы готовы стать участниками строительного кластера и участвовать в реализации проекта «Дом дальневосточника».

«Домокомплекты — каркасно-щитовые дома с пенополиуретановым утеплением, в основе лежит японская технология. Дома могут быть до 3 этажей, они теплые и быстровозводимые, а делать их будут из местного сырья», — добавил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре вводят в строй новое высокотехнологичное оборудование — дробильно-сортировочный комплекс, который позволит производить более глубокую переработку шлака — побочного продукта производства металла.