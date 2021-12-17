Ла-Пас, , 07:28 — REGNUM Власти Боливии смогли добиться сокращения общей площади плантаций, на которых выращивают растение коки. Их площадь за 2021 год уменьшилась на 9,5 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба боливийского МВД.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы хотим сообщить боливийскому народу, что за время работы действующего правительства к 14 декабря площадь уничтоженных плантаций коки достигла 9 457 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2020 год площадь плантаций коки в Боливии выросла на 15%. Власти связывают это с приходом к власти в результате госпереворота Жанин Аньес. За время ее нахождения на посту главы государства, администрация смогла добиться уничтожения лишь 1,7 гектара плантаций.

При этом в Боливии существуют и легальные плантации. Коку разрешено выращивать лишь в департаментах Ла-Пас и Кочабамба. По законам Боливии, общая площадь легальных плантаций не может превышать 22 тыс. гектаров.