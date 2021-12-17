Чебоксары, 17 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Марпосадском районе Чувашии несовершеннолетнюю, которая уже имеет уголовный срок, осудили за кражу с банковского счёта. Её направят в воспитательную колонию, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстала 17-летняя чебоксарка. В ведомстве установили, что в ночь с 13 на 14 октября 2020 года, находясь в гостях в Марпосаде, она вытащила из кармана спящего 38-летнего гостя сотовый телефон и через интернет-сервисы перевела на расчётный счёт матери 34 тыс. рублей.

По данным управления, мать обвиняемой не знала о преступных намерениях дочери, а с пострадавшим несовершеннолетняя ранее была незнакома.

На момент преступления фигурантке уголовного дела было 16 лет. Правоохранители отмечают, что ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человеку. В июне 2021 года ей назначили два года воспитательной колонии.

Суд признал несовершеннолетнюю виновной в краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). С учётом ранее назначенного наказания она получила два года и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Козловском районе Чувашии трём парням вынесен условный приговор за кражу денег у учительницы. Один из парней — бывший ученик пострадавшей.

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