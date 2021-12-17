Якутск, , 07:28 — REGNUM Возглавляющего Якутию Айсена Николаева могут отправить в отставку. На его место может быть назначен руководитель правительства региона Андрей Тарасенко, сообщил телеграм-канал 14News.

Глава Якутии Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«Кандидатура председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко рассматривается на пост главы республики», — сообщил источник в окружении полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Айсен Николаев так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу. Причиной его гнева стало то, что в регионе не были созданы кислородные станции.