Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM К берегам Камчатки 18 декабря подойдёт тихоокеанский циклон, который принесёт снег, метель и штормовой ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Снег Pixabay.com

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По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первыми циклон встретят Усть-Камчатский и Алеутский районы, где прогнозируется умеренный снег, сильный ветер до штормового и метель.

Под действие циклона также попадут Алеутский муниципальный округ, Карагинский, Пенжинский и Олюторский районы.

«В Карагинском и Олюторском муниципальных районах прогнозируется переливание песчаных кос морской водой, сопровождающееся сильным волнением в прибрежной зоне», — уточнили в ведомстве.

Спасатели в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, дорогу в село Воскресеновка, в очередной раз отрезанное от мира из-за снегопада, в правительстве Еврейской автономии назвали одним из самых проблемных направлений в области. Путь проходит по равнине, поэтому на нём часто образуются перемёты.