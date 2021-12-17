Москва, , 07:20 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Москвы «Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) департамента здравоохранения» почти на 483 млн рублей закупает реагенты и расходнык материалы для выявления и диагностики COVID-19. Итоги тендера подведут 13 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Начальная цена контракта — 482 891 923,9 рубля. Стоимость товара выводилась на основе анализа рыночных цен. Стоимость единицы товаров, включенных в закупку, варьировалась от 5 112,82 до 10 779,71 рубля. Продукцию должны поставить с 10 февраля до 31 декабря 2022 года.

В состав лота входит 20 комплектов реагентов для экстракции ДНК из биологического материала для последующего анализа методом ПЦР в режиме реального времени, 20 тыс. наборов реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, 34,5 тыс. наборов реагентов для экстракции РНК из биологического материала, 350 комплектов реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала. Остаточный срок годности приобретаемого товара должен составлять не менее 6−9 месяцев в зависимости от лота.

Напомним, в ноябре 2021 года из-за особенностей нового штамма коронавируса (омикрон) срок действия ПЦР-теста в РФ был сокращён с 72 до 48 часов.