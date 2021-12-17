Вашингтон, 17 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Американским властям следует остановиться с введением санкций против китайских институтов и компаний, поскольку ограничения нарушают правила свободной торговли и вредят развитию науки и технологий, заявил 16 декабря журналистам пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Martin Abegglen Сделано в Китае

«Мы призываем Соединенные Штаты немедленно прекратить свою ошибочную практику. Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и научно-исследовательских институтов», — сказал представитель посольства.

Лю Пэнъюй отметил также, что развитие Китаем биотехнологий всегда было направлено на благо человечества, а претензии американской стороны полностью безосновательны.

Ранее Минфин США внёс в черный список восемь китайских технологических компаний, обвинив Пекин в создании военных технологий, которые будут использоваться как «оружие для контроля над мозгом».

Министр торговли США Джина Раймондо утверждала также, что передовые технологии будут использоваться Китаем для контроля над разумом «членов этнических и религиозных меньшинств», подразумевая мусульман-уйгуров в китайской провинции Синьцзян.