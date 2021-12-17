Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM Федеральные ассигнования на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге поступят на Урал не в 2023 году, а уже в 2022-м. этого добился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информполитики.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 2,9 млрд рублей выделяют на строительство Дворца водных видов спорта. Такое распоряжение 16 декабря подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее средства на окончание работ планировалось выделить в 2023 году.

Общая площадь Дворца водных видов спорта составит почти 60 тыс. кв. метров. В нём будут три профессиональных и детский бассейн, а также зрительские трибуны на 5289 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область примет Всемирные студенческие игры в 2023 году.