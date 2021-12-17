Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Федеральные ассигнования на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге поступят на Урал не в 2023 году, а уже в 2022-м. этого добился свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информполитики.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь универсиады

Так, 2,9 млрд рублей выделяют на строительство Дворца водных видов спорта. Такое распоряжение 16 декабря подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее средства на окончание работ планировалось выделить в 2023 году.

Общая площадь Дворца водных видов спорта составит почти 60 тыс. кв. метров. В нём будут три профессиональных и детский бассейн, а также зрительские трибуны на 5289 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область примет Всемирные студенческие игры в 2023 году.