Уагадугу, 17 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Автомобиль скорой помощи был атакован террористами на севере Буркина-Фасо. Об этом 16 декабря сообщает Agence d’Information du Burkina.

TUBS Буркина Фасо

Нападение на автомобиль скорой помощи произошло в провинции Лорум. Бригада скорой помощи направлялась из департамента Титао в Уахигую, чтобы забрать для погребения тела людей, погибших накануне при стычке с террористами.

По дороге на автомобиль скорой помощи напали вооружённые боевики и похитили двух человек. Позднее поступила информация, что один из похищенных был убит, второй получил ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальные войска Буркина-Фасо и Нигера ликвидировали около ста боевиков в результате совместной операции, которая проводилась в период с 25 ноября по 9 декабря на границе между двумя странами.