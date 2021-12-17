Новосибирск, 17 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата процедура расторжения договора с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТКО) «Экология-Новосибирск». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

«Я дал команду запустить процедуру расторжения договора с регоператором. Процедура начата. Она не быстрая. Требовалось принять нормативные распорядительные документы. На уровне правительства нужно проработать сам порядок перехода полномочий от оператора на организацию, которая подхватила бы эту функцию. Поэтому процесс идёт. Хотя объективно нужно признать, что тех проблем, которые были летом с вывозом мусора, сегодня не отмечается, — сказал глава региона в интервью редакции «Континент Сибирь». — Что касается взаимоотношений с перевозчиками и подрядчиками, это вопрос взаимоотношений экономических субъектов, я в это не вмешиваюсь. Вопрос решается в судебной плоскости. Мы отслеживаем эту ситуацию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский мусорный регоператор инициировал процедуру наблюдения.