Санто-Доминго, 17 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Аборты остались полностью запрещены в Доминиканской Республике, после того как в четверг в Палате депутатов провалилось решающее голосование по принятию проекта нового Уголовного кодекса. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская республика

Проект Уголовного кодекса был отклонен в ходе серии голосований парламентариев.

Против проекта выступили как либеральные круги, которые концептуально поддерживали декриминализацию абортов за исключением трёх пунктов, так и консервативные силы, которые были недовольны гарантиями, которые законопроект предлагал ЛГБТ-сообществу.