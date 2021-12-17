Токио, 17 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Протест в связи с заходов четырёх военных судов КНР на спорную территорию в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) направили властям Китая власти Японии. Об этом 17 декабря сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

W3land.mlit.go.jp Остров Дяоюйдао (Сенкаку)

Мацуно объявил, что заход китайских кораблей на территорию, которую Япония считает своей, противоречит международному праву. В связи с инцидентом власти Японии выразили Китаю протест по дипломатическим каналам.

Как отметил Мацуно, подобные инциденты «вызывают сожаление и являются недопустимыми». Японская сторона намерена и далее наблюдать за островами Сенкаку, а также взаимодействовать «спокойно и твёрдо» с китайской стороной по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре корабля морской полиции Китая вошли в зону возле спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.