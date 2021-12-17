Брюссель, , 06:55 — REGNUM Главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе, сообщил 16 декабря журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

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По его словам, итоговое заявление по энергетическому вопросу будет принято на следующем саммите.

«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», — сказал Мишель.

В проекте заявления, которое было вынесено на обсуждение, говорилось, что специальная комиссия ЕС не выявила нарушений, которые могли бы привести к беспрецедентному росту цен на газ, и рекомендовала Еврокомиссии «углубить изучение функционирования рынков электроэнергии, а также усилить надзор за торговлей».

С такой формулировкой не согласились делегации из Польши и Чехии. Они настаивали на том, что рост цен спровоцировали спекулянты, которых не смогли обуздать надзорные органы. Кроме того, разногласия среди делегаций возникли из-за атомной энергетики, поскольку не все соглашались с тем, что она является «чистой» и требует соответствующего финансирования.

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