Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Екатеринбуржец поджег свою квартиру из-за прихода полицейских. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

LoggaWiggler Пожар

Ранее мужчина заявился в аптеку с молотком. Ограбить заведение свердловчанину не удалось. Полицейские раскрыли преступление по горячим следам. По предварительным данным, грабитель, увидев из окна прибывших стражей порядка, пожег свое жилище.

В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания около 350 человек. Отметим, огнеборцы быстро приехали на место происшествия. Однако приступить к тушению пожара смогли не сразу. Проезд был затруднен из-за припаркованных машин. Ранее жители дома уже обращали внимание на эту проблему.

По факту происшествия проводят проверку. Мужчину заключили под стражу.