Вашингтон, 17 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Сериал Halo на основе популярной серии видеоигр получит собственную вселенную, которая будет называться «Серебряная хронология». Об этом 17 декабря сообщает портал GamesRadar.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

«Мы называем это временной шкалой Halo Silver, чтобы отличать ее от основного канона», — сообщила представитель студии 343 Industries Кики Вулфкилл в интервью журналистам. Она добавила, что таким образом создатели сериала хотят «защитить» как основной канон, так и канон сериала, предоставив ему возможность развиваться самостоятельно.

Напомним, первый тизер-трейлер будущего сериала Halo был показан в рамках трансляции, посвящённой празднованию 20-летия Xbox. Премьера шоу состоится в первом квартале 2022 года на сайте потокового сервиса Paramount Plus.