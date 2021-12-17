Буэнос-Айрес, , 06:53 — REGNUM Валовой внутренний продукт Аргентины восстановился в третьем квартале 2021 года благодаря ослаблению ограничений мобильности из-за пандемии, увеличившись на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда национальная экономика переживала спад. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Национального института статистики и переписи населения.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что рост в третьем квартале представляет собой восстановление после спада, наблюдавшегося во втором квартале, когда экономика упала на 0,9%.

По словам специалистов, это свидетельствует о воздействии ограничений в области здравоохранения, которые принимаются для борьбы с пандемией коронавируса.