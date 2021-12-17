Лондон, , 06:52 — REGNUM Не менее четырех детей погибли в результате пожара в одном из жилых домов, произошедших в районе Саттон британской столицы Лондона, сообщает пресс-служба городского пожарного департамента.

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«Все четверо детей были доставлены в больницы, где, к несчастью, несмотря на усилия всех причастных, скончались», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что спасатели, рискуя жизнью, смогли вынести детей из горящего здания. Всего в ликвидации возгорания принимали участие 60 пожарных и восемь единиц техники. Пожар к настоящему времени удалось локализовать, по факту возгорания ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в японском городе Осака произошел пожар в офисном здании. В результате возгорания погибли 27 человек. Спастись удалось лишь 28.