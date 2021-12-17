Биробиджан, 17 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Тигр, которого 16 декабря увезли из села Нагибово Еврейской автономии, вернулся к населённым пунктам. Хищник зашёл на территорию домохозяйства одного из жителей региона и напал на баранов, сообщило ИА ЕАОMedia.

Wikipedia.org Амурский тигр

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По информации издания, визитов зверя боятся в сёлах Ручейки, Доброе и Биджан.

В соцсетях опубликовано видео, в котором показаны тела мёртвых баранов, разбросанные вдоль тропы в лес. Мужчина, на баранов которого напал хищник, снял также крупным планом его следы. На их фоне его нога в обуви 45-го размера выглядит небольшой.

Владелец фазенды, с которой пропали бараны, также рассказал, что видел, как хищника вчера выпускали недалеко от населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники департамента Еврейской автономии по охране и использованию объектов животного мира поймали и увезли тигра из села Нагибово. Жители населённого пункта пребывали в страхе и боялись выходить из дома в течение нескольких дней.