Владивосток, 17 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Приморье собрали с полей более 410 тыс. тонн кукурузы — урожайность достигает 76 центнеров с гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кукуруза

Читайте также: В России за 2021 год собрали 115,4 млн тонн зерна

Аграрии убрали 69,2 тыс. гектаров кукурузы — 96% от плана. Осталось убрать ещё 2,5 тыс. гектаров — 20 тыс. тонн.

Кукуруза является одной из основных экспортных культур.

Как сообщало ИА REGNUM, российские сельхозпроизводители собрали 115,4 млн тонн зерна по состоянию на 19 октября 2021 года.