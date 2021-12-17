Барселона, Испания, 17 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Главным кандидатом на должность главы министерства высшего образования Испании вместо уходящего в отставку Мануэля Кастельса является профессор политологии Жоан Субиратс. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España (Pool Moncloa. Fernando Calvo) Дворец Монклоа

Субиратс является ветераном региональной политики: в частности, он был советником по культуре и образованию в городском совете Барселоны при Аде Колау.

Чиновник имеет докторскую степень по экономике и является профессором политологии в Автономном университете Барселоны, в течение многих лет возглавлял Институт правительства и государственной политики, имеет опыт управления в сферах образования и культуры в рамках работы в городском совете и выделяется своей «академической карьерой и способностью к диалогу».

Отмечается, что ранее нынешний глава министерства Мануэль Кастельс перенес несколько сердечных приступов и преодолел рак, и по состоянию здоровья он решил уйти в отставку. По данным издания, министр сообщил о своей отставке «несколько дней назад» председателю правительства Испании Педро Санчесу и вице-премьеру Йоланде Диас.