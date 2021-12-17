Кызыл, 17 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Туве, по предварительным данным, в январе — сентябре 2021 года отмечен рост числа новорождённых. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Pixabay.com Младенец

«Рост числа новорождённых зафиксирован в Туве — на 3,5%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что Тува — единственный регион Сибирского федерального округа, где произошёл рост числа новорождённых.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Сибири в период с января по сентябрь 2021 года родилось 124,5 тыс. младенцев — на 2,1% меньше, чем в январе — сентябре 2020 года.