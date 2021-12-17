Осака, Япония, 17 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Как минимум 27 человек погибли в результате пожара в офисном здании в японском городе Осака. Об этом 17 декабря сообщает агентство Kyodo.

Пламя

Информацию о возгорании пожарные получили около 10:20 по местному времени. Пожар произошёл на четвёртом этаже офисного здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала. Около 30 человек оказались в ловушке из-за сильного задымления.

Пожарным удалось вытащить из здания 28 человек, при этом из них 27 человек были без сознания. Прибывшие на место происшествия медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти людей не удалось.

В настоящее время сотрудники полиции начали расследование причин и обстоятельств пожара, ставшего причиной гибели людей. Проверяется версия о возможном поджоге здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 28 пострадавших в результате пожара в офисном здании в японском городе Осака.