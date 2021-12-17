Владивосток, , 06:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья 17 декабря приняли большинством голосов краевой бюджет на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве региона.

Бюджет

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С дополнительно выделенными правительством РФ Приморью 3,3 млрд рублей, депутаты после первого чтения проекта в ноябре сделали корректировки.

В итоге основные параметры проекта главного финансового документа на предстоящие три года составили: 2022 год: доходы — 155,7 млрд рублей, расходы — 162,8 млрд рублей; 2023 год: доходы — 148 млрд рублей, расходы — 148 млрд рублей; 2024 год: доходы — 148 млрд рублей, расходы — 148 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило Еврейской АО дотации в 1,91 млрд рублей. Средства направят на финансирование социально значимых расходов.