Кемерово, 17 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Пострадавшим на кузбасской шахте «Листвяжная» будет предоставлена возможность оздоровления в санаторий «Инской», расположенном в Беловском округе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Санаторий

«Горноспасатели и шахтёры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что в санатории в течение года смогут проходить курс оздоровления и родственники погибших на «Листвяжной». Санаторно-курортное лечение будет предоставлено бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что родственникам погибших на «Листвяжной» выдадут именные медицинские карты.