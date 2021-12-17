Лос-Анджелес, США, 17 декабря 2021, 06:36 — REGNUM Warner Bros. не планирует проводить премьеру кинокомикса DC «Синий жук» (Blue Beetle) одновременно в кинотеатрах и потоковом сервисе HBO Max. Об этом 17 декабря сообщает портал Comicbook.
Отмечается, что релиз фильма будет исключительно театральным, премьера запланирована на 18 августа 2023 года. Главную роль в картине исполнит актёр сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья.
Напомним, снимать «Синего жука» будет режиссёр Энджел Мануэль Сото, в 2020 году выпустивший драматическую ленту «Двенадцать» (Charm City Kings). В основу фильма ляжет одноимённая серия комиксов DC, сюжет расскажет о том, как подросток находит инопланетного жука, благодаря которому получат необычную суперброню.
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