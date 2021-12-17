Москва, , 06:35 — REGNUM В пятницу, 17 декабря, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Около ноля Chris Campbell

В ночь на 18 декабря в Москве небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с, ночью 5−10 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём и −6… −1 °C ночью.

В субботу, 18 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −6… −1 °C, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C, снег, местами метель.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральной России с 21 по 25 декабря.

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