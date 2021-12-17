Кемерово, 17 декабря 2021, 06:33 — REGNUM В Кемеровской области для родственников погибших на шахте «Листвяжная» разработана специальная программа медицинского сопровождения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Карта для родственников погибших на «Листвяжной»
Карта для родственников погибших на «Листвяжной»
Администрация правительства Кузбасса

«По заданию губернатора мы разработали специальную «дорожную карту». По ней родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар. В случае экстренной необходимости — в любое время суток, во все отделения нашей клиники. Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона», — прокомментировал главный врач Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева Михаил Ликстанов.

Он уточнил, что ведение этих пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники, а все медицинские процедуры будут проводить бесплатно. Пластиковая карта бессрочная, в случае утраты её восстановят. Сейчас программа действует только в Областной клинической больнице им. С.В. Беляева.