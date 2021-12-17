Кемерово, 17 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области для родственников погибших на шахте «Листвяжная» разработана специальная программа медицинского сопровождения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кузбасса Карта для родственников погибших на «Листвяжной»

«По заданию губернатора мы разработали специальную «дорожную карту». По ней родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар. В случае экстренной необходимости — в любое время суток, во все отделения нашей клиники. Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона», — прокомментировал главный врач Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева Михаил Ликстанов.

Он уточнил, что ведение этих пациентов от поступления до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники, а все медицинские процедуры будут проводить бесплатно. Пластиковая карта бессрочная, в случае утраты её восстановят. Сейчас программа действует только в Областной клинической больнице им. С. В. Беляева.