Петропавловск-Камчатский, 17 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизово поздним вечером 16 декабря загорелся одноэтажный частный дом из бруса мансардного типа размерами восемь на восемь метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Pixabay.com Пожар

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Сообщение о пожаре на улице Крестьянской в Елизово поступило в 22:15 по местному времени.

Пожар тушили 19 человек на трех автоцистернах. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 01:29. Дом повреждён на 30%. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске вечером 16 декабря произошел пожар в медицинской клинике.