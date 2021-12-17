Пекин, , 06:29 — REGNUM Материковая часть Китая сообщила о 56 новых локальных случаях COVID-19, передает Национальная комиссия здравоохранения в своем ежедневном отчете за 16 декабря.

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По данным комиссии, из новых местных случаев 44 были зарегистрированы в Чжэцзяне, пять — в Шэньси, четыре — во Внутренней Монголии, два — в Гуандуне и один — в Сычуани. По данным комиссии, также известно о 20 новых завозных случаях в пяти провинциальных регионах.

В Шанхае было зарегистрировано три новых случая подозрения на заболевание среди прибывших из-за пределов материковой части страны, но не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на материковой части страны достигло 100 076, включая 1556 пациентов, все еще получающих лечение, из которых 10 находились в тяжелом состоянии. В общей сложности 93 884 пациента были выписаны из больниц, а 4636 умерли в результате заражения вирусом.