Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Екатеринбурге снесут трехэтажный дом. На его месте построят музей оружия. Информация об этом появилась на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Дом

Planetaskazok.ru

Здание, которое планируют снести, находится на улице Гоголя, 32а. Это трехэтажный дом напротив штаб-квартиры «Русской медной компании». Здание введено в эксплуатацию в 1995 году. Оно не является объектом культурного наследия.

Работы по демонтажу здания начнут после получения разрешения от администрации города. На освободившемся месте появится музей оружия по проекту всемирно известного архитектурного бюро Нормана Фостера.