Новосибирск, 17 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе, по предварительным данным, в январе — сентябре 2021 года родилось 124,5 тыс. младенцев. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«Это на 2,1% меньше, чем в январе — сентябре 2020 года. Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 9,8», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что рост числа новорождённых зафиксирован только в Туве (на 3,5%), наибольшее снижение — в Алтайском крае (5%).