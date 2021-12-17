Нанкин, Китай, 17 декабря, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Китайская провинция Цзянсу, производственный центр страны, сообщила о значительном росте внешней торговли за первые 11 месяцев 2021 года, согласно данным местной таможни, передает агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Общая стоимость импорта и экспорта провинции Цзянсу достигла 4,71 трлн юаней ($739 млрд) в период с января по ноябрь, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт вырос до 2,93 трлн юаней, увеличившись на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт составил 1,78 трлн юаней, увеличившись на 15,2%.

Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Соединенные Штаты были крупнейшими торговыми партнерами Цзянсу с января по ноябрь, объем торговли которых составил около 691,7 млрд юаней, 669,5 млрд юаней и 643,3 млрд юаней соответственно. Между тем объем торговли провинции со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» вырос на 22% до 1,19 трлн юаней.

Частные предприятия продолжали вносить значительный вклад во внешнюю торговлю провинции Цзянсу, зарегистрировав объем импорта и экспорта в размере 1,81 трлн юаней за первые 11 месяцев, что на 29,5% больше в годовом исчислении и составляет 38,4% от общего объема внешней торговли в провинции.