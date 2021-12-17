Сантьяго, 17 декабря, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Чили в возрасте 99 лет умерла Лусия Ириарт — вдова диктатора Аугусто Пиночета. Об этом в своём аккаунте в Twitter рассказала внучка бывшего чилийского лидера Карина Пиночет.

Biblioteca del Congreso Nacional Августо Пиночет с женой в 1974 г

«В возрасте 99 лет, в окружении семьи и близких, скончалась моя любимая бабушка. Она оставляет огромный след в наших сердцах. Она отдала свою жизнь служению чилийскому народу, и история будет знать, как оценить ее великий труд и работу на благо нашей любимой страны. Покойся с миром», — написала она.

Газета Tercera уточняет, что Ириарт скончалась у себя дома. В последние годы жизни у неё были проблемы с лёгкими.

При этом 99-летняя женщина являлась фигуранткой уголовного дела — её обвиняли в махинациях и хищении бюджетных средств. В период с 1973 года по август 2016 года она являлась главой фонда CEMA, в рамках которого была осуществлена незаконная продажа имущества, переданного государством в дар организации.

Считается, что Лусия Ириарт оказывает значительное влияние на супруга: например, именно она подговорила Аугусто Пиночета совершить государственный переворот против Сальвадора Альенде в 1973 году. Сам Пиночет скончался в 2006 году.