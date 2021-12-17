Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Власти Хабаровского края продолжат реализацию программы льготных авиаперелётов для жителей северных районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На внутрикраевые перелёты в бюджет на 2022 год заложено 188 млн рублей. Отмечается, что авиаперевозчики «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» увеличат количество рейсов.

Продажу субсидированных билетов на 2022 год уже открыла компания «Хабаровские авиалинии». Летать по специальным ценам до Хабаровска и обратно смогут жители шести районов: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко.

Цены на билеты останутся прежними: 4500 рублей — для взрослых, 3000 рублей — для детей от 2 до 12 лет.

За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, на субсидирование авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России, а также внутри регионов ДФО в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 17 млрд рублей.