Екатеринбург, 17 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Десять школ Екатеринбурга вошли в список лучших учебных заведений России. Основой для составления рейтинга стало количество выпускников, которые поступили в лучшие вузы страны, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

На девятом месте рейтинга расположился СУНЦ УрФУ. Гимназия №9 стала 39 в списке. На 94 месте оказался лицей №130. Остальные школы остались за пределами сотни лучших школ России. Первые пять позиций рейтинга заняли учебные заведения из Москвы.

Отметим, ранее рейтинговое агентство RAEX уже составляло список 100 лучших школ России. Екатеринбург тогда был представлен лишь двумя учебными заведениями.