Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM В Екатеринбурге поймали пьяного парня на каршеринговом авто. Его друг попал в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Каршеринг

JoachimKohlerBremen

Екатеринбуржец игнорировал запретительные сигналы светофора. Скорость, с которой он пересекал перекрестки на красный, составляла около 160 км/ч. Сотрудники ГИБДД потребовали, чтобы парень остановился, однако тот не собирался подчиняться.

Автоинспекторы не успели догнать лихача. Свердловчанин не справился с управлением, наехал на бордюрный камень. Машина перевернулась. Виновник происшествия находился в автомобиле со своим 19-летним другом. Он не был пристегнут и вылетел из машины на проезжую часть. Парня госпитализировали.

Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Он не пострадал. Теперь парню грозит наказание за нарушение ПДД и вождение в состоянии алкогольного опьянения.