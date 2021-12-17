Куала-Лумпур, 17 декабря, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 31 026 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 4262 носителей SARS-CoV-2. При этом 36 зараженных выявили при въезде в королевство, остальные заразились непосредственно на территории страны.

Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 707 402 случая заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время в королевстве числится 56 229 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 383 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, из них 198 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.