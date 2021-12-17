Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM В Екатеринбурге при пожаре погиб человек. Возгорание произошло в одной из малоэтажек города, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар



Сообщение о пожаре поступило 17 декабря в 18:41 (16:41 мск). При ликвидации возгорания задействовали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Из дома эвакуировали 30 человек. В том числе 2 ребенка. При тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. Оказалось, что он снимал комнату в общежитии. Кроме погибшего никто из жителей дома не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем ранее в регионе произошел еще один пожар со смертельным исходом. Погибла пожилая женщина.