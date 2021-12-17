Пекин, , 06:13 — REGNUM Экономика Китая продолжила восстанавливаться в ноябре, при этом основные показатели оставались в разумных пределах, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Розничные продажи потребительских товаров в ноябре выросли на 3,9% в годовом исчислении, в то время как объем промышленного производства с добавленной стоимостью увеличился на 3,8% в годовом исчислении в прошлом месяце, показали данные Национального бюро статистики КНР.

Инвестиции в основной капитал выросли на 5,2% в годовом исчислении за первые 11 месяцев текущего года, при этом инвестиции в высокотехнологичные отрасли ускорились, свидетельствуют данные. Уровень безработицы в городах страны в ноябре составил 5%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.