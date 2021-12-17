Вашингтон, , 06:13 — REGNUM В каталоге сервиса подписки Nintendo Switch Online появились пять классических игр, релизы которых состоялись на консоли Sega Genesis. Об этом 17 декабря сообщает twitter-страница Nintendo of America.

Игровая приставка Sega Mega Drive Marco Verch

Подписчики Switch Online теперь могут сыграть в Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion и Thunder Force II. Администрация аккаунта разместила в посте анонсирующий трейлер, в котором напомнила геймерам о том, что собой представляют эти игры.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1471646839225077760

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи Switch Online получат возможность бесплатно сыграть в игру Don't Starve. Акция продлится до 21 декабря 2021 года.

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