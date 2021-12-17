Осака, Япония, 17 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Как минимум 28 человек пострадали в результате пожара в городе Осака на западе Японии. Об этом 17 декабря сообщило агентство Kyodo.

Пожар

Возгорание произошло около 10:20 по местному времени на четвёртом этаже офисного здания, расположенного рядом с главным городским железнодорожным вокзалом. Общее число пострадавших составило 28 человек, из них как минимум 18 человек находятся в бессознательном состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики проводят реанимационные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в медицинской клинике в Южно-Сахалинске.