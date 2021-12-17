Пекин, , 06:10 — REGNUM Уровень безработицы в городах Китая в ноябре составил 5%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным бюро, за первые 11 месяцев этого года в стране было создано в общей сложности 12,07 млн новых рабочих мест в городах, что превышает годовой целевой показатель.

Рынок труда Китая в ноябре оставался в целом стабильным, сообщил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй, добавив, что средний уровень безработицы в городах за первые 11 месяцев составил 5,1%, что ниже годового целевого показателя в 5,5%.

В частности, опрошенный уровень безработицы среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет составил 14,3%, в то время как уровень безработицы среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 4,3%, показали данные.

Уровень безработицы в 31 крупном городе составил 5,1% в ноябре, не изменившись по сравнению с октябрем. Уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.