Хабаровск, , 06:18 — REGNUM В Хабаровске открыли ёлочные базары — горожане не торопятся покупать главный новогодний атрибут.

Новогодняя елка Dana Tentis

Читайте также: Во Владивостоке определили места для более десяти ёлочных базаров

Первые базары появились на центральном рынке.

«Продаем ели. Цена от 5 до 12 тыс. рублей, в зависимости от высоты и пышности. Стоимость пришлось поднять по сравнению с прошлым годом. Но тут очевидные причины — деревья нужно ещё привезти», — рассказал DVHAB.ru продавец.

В ассортименте — несколько десятков разных ёлок, но интерес или хотя бы любопытство они у прохожих не вызывают.

Всего в Хабаровске откроют 87 точек по продаже новогодних елей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке окрылись ёлочные базары — власти определили 12 мест для законной торговли, в том числе пять мест — для крупных елочных базаров.