Биробиджан, 17 декабря, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Еврейской АО дотации в 1,91 млрд рублей. Средства направят на финансирование социально значимых расходов, сообщило РИА Биробиджан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Деньги направлены с целью сбалансировать бюджет региона и будут потрачены на оплату труда, социальные выплаты, обязательное медстрахование неработающих жителей автономии. Решение о помощи региону было принято 16 декабря.

«Это очень позитивный момент. Ранее такая помощь оказывалась в апреле, но в этом году благодаря настойчивости губернатора Ростислава Гольдштейна деньги придут в декабре. Наличие таких ресурсов позволит вполне безболезненно пережить традиционно сложный с финансовой точки зрения первый квартал, своевременно исполнять социальные обязательства с начала года», — отметил заместитель председателя правительства области Андрей Садаев.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько социальных выплат в Еврейской автономии не были переведены получателям своевременно. Получающие доплаты к пенсии пожилые люди были разочарованы и возмущены, когда узнали, что получат деньги сразу за два месяца в декабре.