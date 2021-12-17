Вашингтон, 17 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Новую резолюцию об укреплении военного потенциала Украины внесла на рассмотрение Сената США группа американских законодателей из числа демократов и республиканцев. Документ 16 декабря опубликовал на своём сайте сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Резолюция содержит призыв к администрации президента США Джо Байдена«подтвердить непоколебимую приверженность США и НАТО содействию продолжающимся попыткам правительства Украины восстановить свою территориальную целостность», а также предоставить Киеву оружие «поражающего и непоражающего действия» для обороны.

При этом, отмечают сенаторы, Вашингтон должен продолжать давить на Москву и добиваться от неё выполнения своих обязательств по Минским соглашениям.

Добавим, подобные резолюции не имеют юридической силы, при необходимости администрация Байдена может отклонить их.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве неоднократно ранее заявляли, что Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Запад продолжает дежурно обвинять Россию, ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений, при этом не указывая конкретных нарушений.